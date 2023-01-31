Британія передасть £2,3 мільярда від продажу Абрамовичем "Челсі" у фонд допомоги постраждалим від війни в Україні - ЗМІ

Уряд Великобританії має намір передати 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих олігархом Романом Абрамовичем за продаж у 2022 році футбольного клубу "Челсі", до новоствореного фонду допомоги постраждалим від війни в Україні, повідомляє британська газета The Telegraph.

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Як зазначає видання, сума, яка стане однією з найбільших благодійних пожертв жертвам війни в історії, може бути переведена до поки що неназваного фонду протягом кількох тижнів. Зараз британська влада завершує оформлення документів для отримання необхідного схвалення Європейського союзу.

"Інсайдери в уряді кажуть, що новий фонд ось-ось отримає схвалення Комісії з благодійності. Проте зрозуміло, що вони також мають отримати остаточне зелене світло від Європи, оскільки там Абрамович також перебуває під санкціями", - зазначає газета.

Відповідно до угоди, укладеної між британським урядом та Абрамовичем під час продажу "Челсі" консорціуму, який очолює американський інвестор Тодд Болі у травні минулого року, новий фонд повинен буде очолити колишній виконавчий директор Unicef UK Майк Пенроуз.

За даними видання, протягом приблизно двох тижнів будуть відомі деталі про керівництво благодійної організації та її проекти. Очікується, що до нього увійдуть "кілька всесвітньо відомих гуманітарних та ділових керівників". Сам Пенроуз, як зазначає The Telegraph, вочевидь постійно контактував з урядом, а також відвідував Україну протягом 2022 року.

"Побувавши на місцях та вивчивши всі райони, які сильно постраждали від конфлікту, він заявляв Telegraph Sport минулого року, що фонд зможе задовольнити невідкладну потребу у збільшенні масштабів надання гуманітарної допомоги, включаючи медичне обладнання та задоволення потреб постраждалого від конфлікту населення поблизу лінії фронту у забезпеченні харчуванням та основними послугами, освітою та медичною підтримкою", - зазначає ЗМІ.

Вказано, що ідея створення фонду виникла у Абрамовича, коли він виставив футбольний клуб на продаж на початку березня 2022 року, коли зіткнувся із британськими санкціями через війну Росії з Україною. При цьому Пенроуз, очевидно, особисто з російським мільярдером ніколи не зустрічався.

Юридичні ж зобов'язання в угоді про створення фонду гарантують, що ані Абрамович, ані "Челсі" ніколи не зможуть отримати вигоду від коштів, призначених для цього фонду.

Нагадаємо, що і в Україні Абрамович з жовтня перебуває під санкціями, проте щодо них застосовано відстрочку до завершення обміну полоненими з РФ. Відомо, що олігарх задіяний у переговорах з цієї теми, зокрема безпосередньо брав участь у масштабному обміні наприкінці вересня.