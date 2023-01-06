Абрамович переписав на своїх дітей мільярдні трасти за декілька тижні до війни, — ЗМІ

Російський олігарх Роман Абрамович на початку лютого 2022 року реорганізував свої трасти, де зберігаються мільярди доларів активів, щоб передати бенефіціарну власність своїм дітям незадовго до накладення санкцій на нього.

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Про це повідомляє британська газета The Guardian з посиланням на дані відповідних файлів, з якими ознайомилися журналісти.

10 секретних офшорних трастів, створених Абрамовичем, були швидко реорганізовані за три тижні до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Через розв'язання великої війни Росією російськи олігархи почали потрапляти до санкційних списків, а їх акти заморожували.

Реорганізація трастів Абрамовича почалася 4 лютого, лише через кілька днів після того, як уряди країн Заходу почали погрожувати запровадити санкції проти російських бізнесменів у разі вторгнення.

Аналіз документів показав, що поправки зробили діти Абрамовича, молодшому з яких 9 років.

"Схоже, що зміни зробили дітей кінцевими бенефіціарними власниками трофейних активів, давно пов’язаних з їхнім батьком, включаючи розкішну нерухомість і флот суперяхт, гелікоптерів і приватних літаків", — зазначили в The Guardian.

Нагадаємо, що у березні російський бізнесмен також заявив, що ухвалив рішення продати ФК "Челсі". Угода купівлі-продажу була укладена у травні.