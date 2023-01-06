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Абрамович переписал на своих детей миллиардные трасты за несколько недель до войны, — СМИ
Российский олигарх Роман Абрамович в начале февраля 2022 года реорганизовал свои трасты, где хранятся миллиарды долларов активов, чтобы передать бенефициарную собственность своим детям незадолго до наложения санкций на него.
Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на данные соответствующих файлов, с которыми ознакомились журналисты.
10 секретных оффшорных трастов, созданных Абрамовичем, были быстро реорганизованы за три недели до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Из-за большой войны России российские олигархи начали попадать в санкционные списки, а их акты замораживали.
Реорганизация трастов Абрамовича началась 4 февраля, спустя всего несколько дней после того, как правительства стран Запада начали угрожать ввести санкции против российских бизнесменов в случае вторжения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Анализ документов показал, что поправки сделали дети Абрамовича, младшему из которых 9 лет.
"Похоже, что изменения сделали детей конечными бенефициарными владельцами трофейных активов, давно связанных с их отцом, включая роскошную недвижимость и флот суперяхт, вертолетов и частных самолетов", - отметили в The Guardian.
Напомним, что в марте российский бизнесмен также заявил, что принял решение продать ФК "Челси". Соглашение купли-продажи было заключено в мае.