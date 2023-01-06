Абрамович переписал на своих детей миллиардные трасты за несколько недель до войны, — СМИ

Российский олигарх Роман Абрамович в начале февраля 2022 года реорганизовал свои трасты, где хранятся миллиарды долларов активов, чтобы передать бенефициарную собственность своим детям незадолго до наложения санкций на него.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на данные соответствующих файлов, с которыми ознакомились журналисты.

10 секретных оффшорных трастов, созданных Абрамовичем, были быстро реорганизованы за три недели до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Из-за большой войны России российские олигархи начали попадать в санкционные списки, а их акты замораживали.

Реорганизация трастов Абрамовича началась 4 февраля, спустя всего несколько дней после того, как правительства стран Запада начали угрожать ввести санкции против российских бизнесменов в случае вторжения.

Анализ документов показал, что поправки сделали дети Абрамовича, младшему из которых 9 лет.

"Похоже, что изменения сделали детей конечными бенефициарными владельцами трофейных активов, давно связанных с их отцом, включая роскошную недвижимость и флот суперяхт, вертолетов и частных самолетов", - отметили в The Guardian.

Напомним, что в марте российский бизнесмен также заявил, что принял решение продать ФК "Челси". Соглашение купли-продажи было заключено в мае.