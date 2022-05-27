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Абрамович продал футбольный клуб "Челси" за 5 миллиардов евро
Новым владельцем клуба стал консорциум американских инвесторов во главе с Тоддом Бели.
Российский миллиардер Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси". Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте правительства Великобритании.
Сумма сделки составила 5 млрд евро (4,25 млрд фунтов), а новым владельцем клуба стал консорциум американских инвесторов во главе с Тоддом Бели.
Роман Абрамович попал под санкции после вторжения России в Украину и был вынужден продать футбольный клуб. В начале марта этого года российский бизнесмен официально заявил, что принял решение продать ФК "Челси". Все деньги, по словам олигарха, пойдут в новый фонд, который будет работать на благо всех жертв войны в Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Российский миллиардер владел клубом со 2 июля 2003 года.
Напомним, что на острове Джерси заморозили активы Абрамовича на сумму свыше $7 млрд.