Абрамович продал футбольный клуб "Челси" за 5 миллиардов евро

Новым владельцем клуба стал консорциум американских инвесторов во главе с Тоддом Бели.

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Российский миллиардер Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси". Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте правительства Великобритании.

Сумма сделки составила 5 млрд евро (4,25 млрд фунтов), а новым владельцем клуба стал консорциум американских инвесторов во главе с Тоддом Бели.

Роман Абрамович попал под санкции после вторжения России в Украину и был вынужден продать футбольный клуб. В начале марта этого года российский бизнесмен официально заявил, что принял решение продать ФК "Челси". Все деньги, по словам олигарха, пойдут в новый фонд, который будет работать на благо всех жертв войны в Украине.

Российский миллиардер владел клубом со 2 июля 2003 года.

Напомним, что на острове Джерси заморозили активы Абрамовича на сумму свыше $7 млрд.