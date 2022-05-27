Абрамович продав футбольний клуб "Челсі" за 5 мільярдів євро

Новим власником клубу став консорціум американських інвесторів на чолі із Тоддом Белі.

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Російський мільярдер Роман Абрамович продав футбольний клуб "Челсі". Про це свідчить документ, опублікований на сайті уряду Великої Британії.

Сума угоди склала 5 млрд євро (4,25 млрд фунтів), а новим власником клубу став консорціум американських інвесторів на чолі із Тоддом Белі.

Роман Абрамович потрапив під санкції після вторгнення Росії до України та був змушений продати футбольний клуб. На початку березня цього року російський бізнесмен офіційно заявив, що ухвалив рішення продати ФК "Челсі". Усі гроші, за словами олігарха, підуть у новий фонд, який працюватиме на благо всіх жертв війни в Україні.

Російський мільярдер володів клубом із 2 липня 2003 року.

Нагадаємо, що на острові Джерсі заморозили активи Абрамовича на суму понад $7 млрд.