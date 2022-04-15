Великобританія заморозила $10 мільярдів на рахунках двох бізнес-партнерів Абрамовича

Британія заморозила 10 мільярдів доларів двох бізнес-партнерів російського олігарха Романа Абрамовича. Така сума є рекордною.

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Про це пише Reuters.

Агентство повідомляє, що заарештовано суму в 10 мільярдів доларів на рахунках директора футбольного клубу "Челсі" Євгена Тененбаума та ділового партнера Абрамовича Давида Давидовича.

Абрамович передав їм дві свої компанії – Ervington Investments Limited та Norma Investments – у день вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Лондон пояснює санкційний тиск тим, що націлюється на коло людей, найближчих до Кремля, що має послабити військову машину Путіна.

"Ми затягуємо маховик військової машини президента Росії Володимира Путіна і націлюємося на коло людей, найближчих до Кремля. Ми продовжуватимемо вводити санкції доти, поки Путін не зазнає невдачі в Україні", — заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Зазначимо, в офшорній зоні острова Джерсі заморожено понад 7 млрд доларів, які належать російському олігарху Роману Абрамовичу.

Нагадаємо, уряд Великобританії опублікував новий список тих, до кого застосовано санкції у зв'язку з агресією щодо України. До нього увійшли понад 200 компаній та фізичних осіб.