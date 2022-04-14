Франція заморозила нерухомість, що належить росіянам, на 500 млн євро

Заморожені активи будуть належать їхнім власникам, але вони не зможуть їх продати або здавати в оренду.

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Французький уряд заявляє, що заморозить 33 об'єкти нерухомості на Французькій Рив'єрі, Парижі та інших місцях, що належать російським олігархам, які перебувають під санкціями через війну в Україні. Про це повідомляє Euronews.

У сукупності елітна нерухомість оцінюється в 500 млн євро.

Розкішний замок із видом на Середземне море на мисі Антіб, який, як повідомляється, належить російському мільярдеру Роману Абрамовичу, є одним із об'єктів нерухомості, який також буде заморожений.

Заморожені активи, як і раніше, належать їхнім власникам, і вони можуть продовжувати в них жити. Але нерухомість не можна продати чи здавати у найм.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Франція заморозила або заарештувала російські активи на суму майже 24 мільярди євро, у тому числі три яхти, чотири транспортні кораблі, шість вертольотів та три витвори мистецтва, а також фінансові активи та нерухомість.

Нагадаємо, що Великобританія ввела санкції проти понад 200 компаній та фізичних осіб із РФ та "ЛДНР".