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США готуються передати Україні частини конфіскованих російських активів
В першій половині 2023 року Україна має отримати через Державний департамент США частини конфіскованих активів РФ. Міністерство юстиції США планує розпочати цей процес відповідно до ухваленого закону.
Про це 19 січня повідомив директор оперативної групи відомства з питань виявлення та конфіскації незаконно зароблених активів Ендрю Адамс, передає "Укрінформ".
"У майбутньому ми також готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Я хочу підкреслити, що це відносно близький розвиток подій. Закон не визначає шляхів для передачі всіх конфіскованих коштів, які можуть бути зібрані в результаті наших зусиль", — додав він.
Зокрема, закон не регулює передачу активів, вилучених у зв’язку з порушеннями експортного контролю. Водночас, як зазначив Адамс, важливий сам старт процесу передачі Україні арештованих російських активів. Це може відбутися в найближчі місяця, або навіть тижні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, уряд України вважає, що основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи Росії. Так, Палата представників Конгресу США у квітні ухвалила законопроєкт, що містить положення про те, що конфісковані у підсанкційних російських олігархів активи мають спрямовуватись на відновлення України.
Водночас в Євросоюзі Естонія бере ініціативу в свої руки та розпочинає процес передачі заморожених російських активів Україні. Спочатку країна має намір розробити юридичну базу для цього.