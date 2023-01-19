США готуються передати Україні частини конфіскованих російських активів

В першій половині 2023 року Україна має отримати через Державний департамент США частини конфіскованих активів РФ. Міністерство юстиції США планує розпочати цей процес відповідно до ухваленого закону.

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Про це 19 січня повідомив директор оперативної групи відомства з питань виявлення та конфіскації незаконно зароблених активів Ендрю Адамс, передає "Укрінформ".

"У майбутньому ми також готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Я хочу підкреслити, що це відносно близький розвиток подій. Закон не визначає шляхів для передачі всіх конфіскованих коштів, які можуть бути зібрані в результаті наших зусиль", — додав він.

Зокрема, закон не регулює передачу активів, вилучених у зв’язку з порушеннями експортного контролю. Водночас, як зазначив Адамс, важливий сам старт процесу передачі Україні арештованих російських активів. Це може відбутися в найближчі місяця, або навіть тижні.

Нагадаємо, уряд України вважає, що основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи Росії. Так, Палата представників Конгресу США у квітні ухвалила законопроєкт, що містить положення про те, що конфісковані у підсанкційних російських олігархів активи мають спрямовуватись на відновлення України.

Водночас в Євросоюзі Естонія бере ініціативу в свої руки та розпочинає процес передачі заморожених російських активів Україні. Спочатку країна має намір розробити юридичну базу для цього.