США готовятся передать Украине части конфискованных российских активов

В первой половине 2023 года Украина должна получить через Государственный департамент США части конфискованных активов РФ. Министерство юстиции США планирует начать этот процесс в соответствии с принятым законом.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 19 января сообщил директор оперативной группы ведомства по выявлению и конфискации незаконно заработанных активов Эндрю Адамс, передает "Укринформ".

"В будущем мы также готовы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно близкое развитие событий. Закон не определяет пути для передачи всех конфискованных средств, которые могут быть собраны в результате наших усилий", — добавил он.

В частности, закон не регулирует передачу активов, изъятых в связи с нарушениями экспортного контроля. В то же время, как отметил Адамс, важен сам старт процесса передачи Украине арестованных российских активов. Это может произойти в ближайшие месяцы или даже недели.

Напомним, правительство Украины считает, что основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России. Так, Палата представителей Конгресса США в апреле приняла законопроект, содержащий положение о том, что конфискованные у подсанкционных российских олигархов активы должны быть направлены на восстановление Украины.

В то же время, в Евросоюзе Эстонии берет инициативу в свои руки и начинает процесс передачи замороженных российских активов Украине. Первоначально страна намерена разработать юридическую базу для этого.