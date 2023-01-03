Німеччина готова заарештувати активи РФ, щоб допомоги Україні у відновленні, - Bloomberg

Німеччина відкрита для використання мільярдів євро із заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні, доки юридичні проблеми будуть вирішені, а союзники підуть цьому прикладу.

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Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, знайомих з дискусіями.

Уряд канцлера Олафа Шольца підтримує вимогу України про військові репарації, але ще не зайняв офіційної позиції щодо конфіскації активів РФ через розбіжності в правлячій коаліції.

Якщо Берлін зможе вирішити власні проблеми, це може дати новий імпульс для дискусій у Європейському Союзі та чинити тиск на США, щоб вони вилучили активи, такі як резерви центрального банку, які були заморожені у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

За даними журналістів видання, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає на тому, що арешт хоча б частини заморожених активів повинен бути варіантом. Міністр фінансів Крістіан Лінднер, який очолює пробізнесових "Вільних демократів", більш обережний. Він стурбований тим, що конфіскація активів російського центрального банку може створити небезпечний прецедент і завести європейські країни та їхніх союзників у правове болото.

ЄС і партнери з G7 заморозили близько 300 мільярдів євро (311 мільярдів доларів) у резервах російського центрального банку. ЄС також заблокував близько 19 мільярдів євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями, хоча ці оцінки не є повними. Активи знаходяться в підвішеному стані і наразі не можуть бути розподілені.

Замість загального конфіскації більш вигідним шляхом з юридичної точки зору могло б стати націлювання на активи осіб, які, як було доведено, причетні до російських військових злочинів, сказав один зі співрозмовників. Однак на розгляд таких справ можуть піти роки, що зведе таку ініціативу до символізму.

Деталі дискусій показують, що потенціал арешту активів виходить за рамки теоретичних дебатів і переходить до практичної реалізації, але залишаються серйозні перешкоди. Шольц хоче, щоб будь-який крок був скоординований із союзниками і юридично чіткий.

Нагадаємо, що у Німеччині націоналізували енергокомпанію, що опинилася на межі банкрутства через "газову війну".