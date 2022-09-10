Король Чарльз III официально стал новым монархом Великобритании

Сегодня, 10 сентября, в Сент-Джеймском дворце в Лондоне собрался Совет престолонаследия, официально провозгласивший королем Великобритании старшего сына королевы Елизаветы II Чарльза.

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Об этом сообщает Sky News.

Старший сын королевы Елизаветы II Чарльз автоматически стал монархом после ее смерти, так что сегодняшняя церемония является конституционной формальностью по признанию его королем.

Что касается жены Чарльза, Камилы, то она будет теперь королевой-консортом.

На одни сутки в Великобритании снова подняли на всех постройках национальные флаги, приспущенные в связи с трауром за королевой.

Также старший сын Чарльза Уильям и его супруга Кейт Миделтон официально получили титул принца и принцессы Уэльских.

Уильям теперь официальный наследник британского пристола. После Уильяма третьим в очереди стал его сын Джордж.

Напомним, в Великобритании 8 сентября сентября скончалась на 97-м году жизни королева Елизавета II.

Она стала самым долгоправящим (более 70 лет на троне) и старейшим монархом в британской истории, самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире, а также самым долгоправящим монархом в мировой истории, сошедшим на престол во взрослом возрасте.