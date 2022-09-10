Король Чарльз ІІІ офіційно став новим монархом Великобританії

Сьогодні, 10 вересня, у Сент-Джеймському палаці в Лондоні зібралась Рада престолонаслідування, яка офіційно проголосила королем Великої Британії старшого сина королеви Єлизавети ІІ Чарльза.

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Про це повідомляє Sky News.

Старший син королеви Єлизавети ІІ Чарльз автоматично став монархом після її смерті, тож сьогоднішня церемонія є конституційною формальністю щодо визнання його королем.

Що стосується дружини Чарльза, Каміли, то вона буде тепер королевою-консортом.

На одну добу у Великій Британії знову підняли на всіх будівлях національні прапори, які були приспущені у з’вязку з жалобою за королевою.

Також старший син Чарльза Вільям та його дружина Кейт Міделтон офіційно отримали титул принца та принцеси Уельських.

Вільям тепер офіційний спадкоємець британського пристолу. Після Вільяма третім в черзі став його син Джордж.

Нагадаємо, у Великій Британії 8 вересня вересня померла на 97-му році життя королева Єлизавета II.

Вона стала найбільш довгоправлячим (понад 70 років на троні) і найстарішим монархом у британській історії, найбільш довгоправлячим і найстарішим главою держави у світі, а також найдовгоправлячим монархом у світовій історії, що зійшов на престол у дорослому віці.