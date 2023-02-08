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После Лондона Зеленский отправится в Париж — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Великобританию 8 февраля отправится во Францию, где встретится со своим коллегой Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
"По прибытии в Лондон, второй заграничный визит Зеленского с начала российского вторжения, президента Украины ожидают в Париже в эту среду вечером. Этот визит подтвердили в Елисейском дворе, но его детали пока неизвестны", — говорится в сообщении.
Зеленский 8 февраля совершит свой первый визит в Великобританию после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Известно, что он и Сунак обсудят поддержку Великобританией Украины начиная с "стремительных изменений" в передаче военной техники.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Президент выступил перед депутатами парламента в Вестминстерском дворце. Во время своего выступления глава государства ясно дал понять, что Украина ждет от британских коллег истребители.
В то же время стало известно, что Сунак должен объявить расширение программы подготовки украинских военных, включив обучение морской пехоты и пилотов истребителей.