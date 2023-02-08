Після Лондона Зеленський вирушить до Парижа — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Великобританії 8 лютого відправиться до Франції, де матиме зустріч зі своїм колегою Емманюелем Макроном.

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Про це повідомляє французький телеканал BFMTV із посиланням на джерела.

"Після прибуття до Лондона, другого закордонного візиту Зеленського з початку російського вторгнення, президента України очікують у Парижі цієї середи ввечері. Цей візит підтвердили в Єлисейському дворі, але його деталі поки невідомі", — йдеться в повідомленні.

Зеленський 8 лютого здійснить свій перший візит до Великобританії після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Відомо, що він і Сунак обговорять підтримку Великобританією України, починаючи зі "стрімких змін" у передачі військової техніки.

Президент виступив перед депутатами парламенту у Вестмінстерському палаці. Під час свого виступу голова держави ясно дав зрозуміти, що Україні чекає від британських колег винищувачі.

В цей же час стало відомо, що Сунак має оголосити розширення програми підготовки українських військових, включивши навчання морської піхоти та пілотів винищувачів.