Зеленский призвал Макрона и Шольца предоставить Украине дальнобойное оружие и самолеты

Чем раньше Украина получит дальнобойное оружие и современные самолеты, тем быстрее закончится российская агрессия, и в Европу вернется мир.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом. Шольцем в Париже.

По словам Зеленского, Украина нуждается в более мощном оружии, которое позволит быстрее прекратить российскую агрессию и принести Европе долгожданный мир.

Франция и Германия могут в этом сильно помочь.

"Франция и Германия имеют потенциал "game changers", и именно так я вижу сегодня наши переговоры. Это очевидно: чем раньше Украина сможет получить мощное оружие – дальнобойное, Эммануэль, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, Олаф, чем крепче будет наша танковая коалиция, тем быстрее завершится эта агрессия России, и мы вернем в Европу мир", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, как Макрон и Шольц проявили свое лидерство и первыми поддержали Украину соответственно легкими танками и сильной ПВО.

Зеленский подчеркнул, что сейчас необходимо в очень короткое время - недели и месяцы - решить вопрос оружия, "нужного для мира", чтобы остановить войну, развязанную Россией.

"Действительное континентальное союзничество в Европе – это необходимость всех европейцев. И скорее завершить российскую агрессию – это самое рациональное, что может быть. Наши друзья умеют быть принципиальными и искренними. И я верю, что сегодня мы усилим наше единство, оборону", – сказал Зеленский. .

Отметим, Зеленский вечером 8 февраля прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

8 февраля Зеленский также совершил визит в Великобританию. Президент выступил перед депутатами парламента в Вестминстерском оббатстве. Во время своего выступления глава государства ясно дал понять, что Украина ждет от британских коллег истребители.