Премьер Британии поручил министру обороны определить, какие самолеты можно предоставить Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу определить, какие самолеты страна потенциально может предоставить Украине.

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Об этом сообщил представитель премьера Британии, пишет Sky News.

"Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить, но чтобы было ясно, что это долгосрочное решение, а не краткосрочные возможности, в которых сейчас больше всего нуждается Украина", - отметил представитель Сунака.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что правительство Великобритании приняло решение расширить программу подготовки украинских военных, включив обучение морской пехоты и пилотов истребителей.

Ранее глава британского правительства сообщал, что Великобритания отправит в Украину вертолеты Apache, вооруженные мощными ракетами Hellfire. Передача вертолетов планируется после того, как Украина получит от Британии танки Challenger 2.

Тем временем, команда президента Украины работает над разблокировкой решения стран-партнеров относительно передачи ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов.