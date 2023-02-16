Россия уже начала "весеннее" наступление, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия Российской Федерации уже начала наступление, которое военные аналитики прогнозировали весной. В то же время ВСУ продолжают противостоять атакам врага.

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Об этом глава государства сообщил в интервью BBC, опубликованном 16 февраля.

"Россияне уже атакуют по нескольким направлениям", - сказал он.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины могут продолжать противостоять продвижению России, пока ВСУ не сможет начать контрнаступление. Для этого Запад должен увеличить поставки оружия, в очередной раз подчеркнул президент.

"Конечно, современное оружие ускоряет мир. Оружие - это единственный язык, который понимает Россия", - сказал Зеленский.

Напомним, что недавно Зеленский вернулся из Европы, где выступил в Европарламенте, лично призвав предоставить Украине больше оружия. Перед этим он посещал Великобританию, где, очевидно, имел больше успехов в процессе убеждения партнеров усилить военную помощь Украине.

Во время своего выступления перед депутатами парламента в Вестминстерском дворце глава государства ясно дал понять, что Украина ждет от британских коллег истребители. Позже премьер Британии поручил министру обороны определить, какие самолеты можно предоставить Украине.