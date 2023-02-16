Секретарь СНБО сообщил, почему оккупанты так стремятся взять под контроль Бахмут

Российские войска постараются взять под контроль Бахмут к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, поскольку страна-агрессор живет "годовщинами и датами".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью BBC.

"Этот город обещали подарить Путину еще на его день рождения 7 октября. Этого не произошло, что-то другое произошло в Крыму, бахнуло. Эта страна живет годовщинами и датами, Россия - это же страна некрофил, для них человек при жизни ничего не стоит. А когда умер, то должно быть уважение", - отметил он в ответ на вопрос, почему Россия пытается взять Бахмут до 24 февраля.

Данилов также подтвердил, что сейчас началась активизация боевых действий в Донбассе.

"Активизация действий идет, идет определенный промежуток времени, они пробуют нащупать слабые места в нашей обороне, они сейчас сконцентрировали на территории Донецкой области, где Бахмут, огромное количество военных, оружия, но я уверен, что мы должны давать им отпор, как бы нам тяжело не было", - заявил он.

Секретарь СНБО добавил, что в России сейчас создается ряд частных армий, и это путь к уничтожению России.

"Путин уничтожил и уничтожает Россию. Они этого еще не понимают, но Путин уничтожает РФ, он хотел построить новую империю, а уничтожит ее", - считает Данилов.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выведения украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не будет.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что востоке Украины российские войска не оставляют попыток наступать, но украинские защитники не дают оккупантам достичь поставленных целей и наносят серьезные потери. В целом, эффективная работа ВСУ на фронте привела к тому, что российские военные теряют доверие к командованию, которое в свою очередь вынуждено отправлять на войну фактически неподготовленных бойцов.