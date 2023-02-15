Некоторые подразделения РФ потеряли до 80% состава: в Минобороны рассказали об успехах ВСУ

На востоке Украины российские войска не оставляют попыток наступать, но украинские защитники не дают оккупантам достичь поставленных целей и наносят серьезные потери. В целом, эффективная работа ВСУ на фронте привела к тому, что российские военные теряют доверие к командованию, которое в свою очередь вынуждено отправлять на войну фактически неподготовленных бойцов.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер" и подразделениях 2 АК потери составляют до 80% личного состава. Враг либо ограничен, либо вообще не производит эвакуацию своих погибших и раненых военных.

Поэтому российские военные теряют доверие к своему командованию.

"Все больше российских военнослужащих осознает, что их командиры неадекватно оценивают обстановку на поле боя, о чем свидетельствует интенсивное применение так называемых отрядов смертников - подразделений, укомплектованных недостаточно подготовленными мобилизованными, которые ежесуточно несут большие боевые и санитарные потери", — рассказала Маляр.

Оккупанты отправляют на фронт мобилизованных, большинство из которых проходят ускоренный курс подготовки - от 14 до 21 суток, из-за больших потерь

"Попадая в подразделения, такие военнослужащие, не желая выполнять роль отрядов смертников, прибегают к умышленному повреждению боевой техники, преимущественно двигателей, которая, не произведя ни одного выстрела, с полным боекомплектом отправляется на ремонтные базы", — добавили в Минобороны.

Ранее разведка Британии сообщила, что российские оккупационные войска получили приказ продвигаться на большинстве направлений, но у них нет достаточной боевой мощи. В то же время в ISW считают, что большое российское наступление, вероятно, преждевременно завершится во время апрельского весеннего сезона дождей (если не раньше), прежде чем будут достигнуты значительные операционные эффекты.