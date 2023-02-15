В ISW объяснили, почему оборона Бахмута – это стратегически обоснованный шаг

Западные партнеры Украины по-прежнему озабочены ее решимостью удержать Бахмут Донецкой области, так как считают, что это помешает весеннему контрнаступлению ВСУ.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты приводят сообщение The Washington Post, в котором говорится, что, по мнению руководства США, украинские силы не могут одновременно защищать Бахмут и готовить весеннее контрнаступление, а потому оно призывает Киев уделить приоритетное внимание именно ведению наступательных действий.

"Решение Украины защищать Бахмут является, вероятно, стратегически обоснованным шагом, несмотря на потери для Украины", – отмечают в ISW.

Там подчеркивают, что оборона украинскими силами Бахмута заставила Кремль использовать значительную часть ЧВК "Вагнер" и привлечь российские воздушно-десантные силы для поддержания изнурительного продвижения.

"Украинская оборона Бахмута привела к ослаблению значительных российских сил и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления", – утверждают аналитики.

По их мнению, если бы российские войска заняли Бахмут без значительного украинского сопротивления, они могли бы надеяться на расширение продвижения таким образом, что заставило бы Украину спешно строить оборонительные позиции на менее выгодной местности.

"Таким образом, оборона Украины Бахмута и попытки создать условия для контрнаступления, вероятно, взаимодополняющие, а не взаимоисключающие действия", - считают аналитики ISW.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выведения украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не будет.

С 13 февраля журналисты и волонтеры могут въежать в Бахмут Донецкой области только по специальным пропускам.

Напомним, в ISW считают, что большое российское наступление, вероятно, преждевременно завершится во время апрельского весеннего сезона дождей (если не раньше), прежде чем будут достигнуты значительные операционные эффекты.