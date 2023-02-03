Зеленський: здавати Бахмут ніхто не буде

Президент України Володимир Зеленський 3 лютого, за підсумками 24-го саміту Україна-ЄС, заявив, що виведення українських військ із фронтового Бахмута Донецької області не буде.

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Про це стало відомо під час трансляції брифінгу.

"Здавати Бахмут ніхто не буде. Боротимемося, скільки зможемо", - сказав Зеленський.

Ukraine is a true inspiration for Europe.



We will support your fast recovery and your reconstruction.



And we will make Russia pay for the brutal destruction it is causing ↓ https://t.co/IAtQqMWing — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 3, 2023

Нагадаємо, оборона Бахмута є стратегічно правильною операцією, незважаючи на ціну, яку платить Україна, вважають в ISW.

Водночас у розвідці Британії вважають, що попри посилення тиску на Бахмут на Донеччині, країна-агресор РФ навряд чи зможе оточити місто найближчим часом.