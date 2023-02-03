Зеленский: сдавать Бахмут никто не будет

Президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля, по итогам 24-го саммита Украина-ЕС заявил, что выведения украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не будет.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом стало известно во время трансляции брифинга.

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", - сказал Зеленский.

Ukraine is a true inspiration for Europe.



We will support your fast recovery and your reconstruction.



And we will make Russia pay for the brutal destruction it is causing ↓ https://t.co/IAtQqMWing — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 3, 2023

Напомним, оборона Бахмута является стратегически правильной операцией, невзирая на цену, которую платит Украина, считают в ISW.

В то же время в разведке Британии считают, что, несмотря на усиление давления на Бахмут в Донецкой области, страна-агрессор РФ вряд ли сможет окружить город в ближайшее время.