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Зеленский: сдавать Бахмут никто не будет
Президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля, по итогам 24-го саммита Украина-ЕС заявил, что выведения украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не будет.
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Об этом стало известно во время трансляции брифинга.
"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", - сказал Зеленский.
Напомним, оборона Бахмута является стратегически правильной операцией, невзирая на цену, которую платит Украина, считают в ISW.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время в разведке Британии считают, что, несмотря на усиление давления на Бахмут в Донецкой области, страна-агрессор РФ вряд ли сможет окружить город в ближайшее время.