"Мой счет еще не закрыт": раненый под Бахмутом снайпер собирает деньги на новую винтовку

Снайпер Владимир Вакуленко в мирной жизни был пацифистом, работал дизайнером-архитектором в Буче. В феврале вступил служить в терроборону и с оружием в руках освобождал родную Киевщину от оккупантов.

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Затем подразделение Владимира отправили на восток. Под Бахмутом в ходе боевой задачи снайпер получил ранение головы - "достал" вражеский фугас.

Еще будучи в госпитале в тяжелом состоянии Владимир позвонил друзьям и сказал короткую фразу: "Я еще не закрыл счет", что в переводе со снайперского означает – я еще буду воевать, моя задача не окончена.

Владимир Вакуленко завершает реабилитацию и привыкает жить с титановой пластиной в голове. Впрочем, мечтает вернуться на фронт, чтобы продлить счет. Вакуленко просит помочь собрать деньги на новую винтовку.

Часть суммы закроют друзья снайпера, однако Владимир просит неравнодушных украинцев присоединиться к сбору, чтобы он мог и дальше уничтожать оккупантов и освобождать родную землю.

Суммарно на винтовку и снаряжение необходимо около полумиллиона гривен:

Винтовка – 155 820 гривен

Прицел – 187 004 гривны

Бинокль - 48 960 гривен

Снайперское снаряжение – 120 000 гривен

Помочь можно по реквизитам:

Приват Банк - 5221-1911-0093-6862

Монобанк - 4441-1144-1455-3576

Вакуленко Владимир Степанович.

Важна каждая гривна!