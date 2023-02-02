- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
"Мой счет еще не закрыт": раненый под Бахмутом снайпер собирает деньги на новую винтовку
Снайпер Владимир Вакуленко в мирной жизни был пацифистом, работал дизайнером-архитектором в Буче. В феврале вступил служить в терроборону и с оружием в руках освобождал родную Киевщину от оккупантов.
Затем подразделение Владимира отправили на восток. Под Бахмутом в ходе боевой задачи снайпер получил ранение головы - "достал" вражеский фугас.
Еще будучи в госпитале в тяжелом состоянии Владимир позвонил друзьям и сказал короткую фразу: "Я еще не закрыл счет", что в переводе со снайперского означает – я еще буду воевать, моя задача не окончена.
Владимир Вакуленко завершает реабилитацию и привыкает жить с титановой пластиной в голове. Впрочем, мечтает вернуться на фронт, чтобы продлить счет. Вакуленко просит помочь собрать деньги на новую винтовку.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Часть суммы закроют друзья снайпера, однако Владимир просит неравнодушных украинцев присоединиться к сбору, чтобы он мог и дальше уничтожать оккупантов и освобождать родную землю.
Суммарно на винтовку и снаряжение необходимо около полумиллиона гривен:
Винтовка – 155 820 гривен
Прицел – 187 004 гривны
Бинокль - 48 960 гривен
Снайперское снаряжение – 120 000 гривен
Помочь можно по реквизитам:
Приват Банк - 5221-1911-0093-6862
Монобанк - 4441-1144-1455-3576
Вакуленко Владимир Степанович.
Важна каждая гривна!