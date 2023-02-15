Деякі підрозділи РФ втратили до 80% складу: в Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ

На сході України російські війська не полишають спроб наступати, але українські захисники не дають окупантам досягнути поставлених цілей та завдають дуже серйозних втрат. Загалом ефективна роботу ЗСУ на фронті призвела до того, що російські військові втрачають довіру до командування, яке в свою чергу вимушене відправляти на війну фактично непідготовлених бійців.

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Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, в деяких штурмових загонах ПВК "Вагнер" та підрозділах 2 АК втрати становлять до 80% особового складу. Ворог або обмежено, або взагалі не проводить евакуацію своїх загиблих і поранених військових.

Через це російські військові втрачають довіру до свого командування.



"Все більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їх командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою, про що свідчить інтенсивне застосування так званих “загонів смертників” – підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат", — розповіла Маляр.

Водночас через великі втрати окупанти відправляють на фронт мобілізованих, більшість з яких проходять прискорений курс підготовки від 14 до 21 доби.

"Потрапляючи до підрозділів, такі військовослужбовці, не бажаючи виконувати роль “загонів смертників”, вдаються до навмисного пошкодження бойової техніки, переважно двигунів, яка, не здійснивши жодного пострілу, з повним боєкомплектом відправляється на ремонтні бази", — додали в Міноборони.

Раніше розвідка Британії повідомила, що російські окупаційні війська отримали наказ просуватися на більшості напрямків, але вони не мають для цього достатньої бойової потужності. Водночас в ISW вважають, що великий російський наступ, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто значних операційних ефектів.