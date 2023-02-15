Оборонна промисловість РФ не може задовольнити потреби окупантів у зброї, - розвідка Британії

Російська оборонна промисловість не задатна виробляти необхідну для ведення війни проти України кількість зброї.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що про ослаблення російського оборонпрому свідчать публічні заяви керівництва РФ.

Так, 9 лютого заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв відвідав Омський завод машинобудування і закликав збільшити виробництво танків.

Крім того, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін під час наради 12 лютого розкритикував віце-прем'єра Дениса Мантурова, який відповідає за оборонну промисловість, за те, що він клеїть дурня та зробив один із найрізкіших публічних випадів після вторгнення до України. Путін знову закликав оборонну промисловість краще підтримувати так звану "спеціальну військову операцію".

"Високопоставлені російські чиновники, ймовірно, усвідомлюють, що військово-промислове виробництво держави стає критичною слабкістю, що посилюється стратегічним та оперативним прорахунком вторгнення в Україну", – зауважують у розвідці.

Там додають, що військове виробництво Росії не відповідає потребам Міноборони щодо ресурсів, які необхідні окупантам в Україні, а також відновленню запасів.

Зазначимо, наразі країна-агресор РФ готує свою оборонну промисловість до затяжної війни з Україною, але намагається уникнути ширшої мобілізації цивільної економіки та всіляко приховує масштаби втрат власної техніки.

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що роль Росії як надійного експортера зброї була підірвана після її вторгнення в Україну та введення міжнародних санкцій.