Росіянам наказали наступати на багатьох напрямках, але їм бракує сил - розвідка Британії

Російські окупаційні війська отримали наказ просуватися на більшості напрямків, але вони не мають для цього достатньої бойової потужності.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що за останні три дні "вагнерівці" досягли певних успіхів у районі села Красна Гора біля Бахмута. Проте на цьому напрямку триває організована українська оборона.

Крім того, росіяни намагаються наступати на ділянці Кремінна-Сватове у Луганській області. Поки це лише локальні бої, масштаби малі для досягнення значного прориву.

За інформацією розвідки, існує реалістична ймовірність того, що найближчою метою загарбників є просування на захід до річки Жеребець.

"Загалом поточна оперативна картина свідчить про те, що російські сили отримують накази просуватися в більшості секторів, але вони не накопичили достатньої наступальної бойової потужності на жодному з напрямків для досягнення вирішального ефекту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що країна-агресор РФ готує свою оборонну промисловість до затяжної війни з Україною, але намагається уникнути ширшої мобілізації цивільної економіки та всіляко приховує масштаби втрат власної техніки.