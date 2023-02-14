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Россиянам приказали наступать на многих направлениях, но им не хватает сил - разведка Британии
Российские оккупационные войска получили приказ продвигаться по большинству направлений, но они не имеют для этого достаточной боевой мощи.
Об этом сообщает разведка Британии.
Отмечается, что за последние три дня "вагнеровцы" добились определенных успехов в районе села Красная Гора возле Бахмута. Однако в этом направлении продолжается организованная украинская оборона.
Кроме того, россияне пытаются наступать на участке Кременная - Сватово в Луганской области. Пока это лишь локальные бои, масштабы малы для достижения значительного прорыва.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По информации разведки, существует реалистичная вероятность того, что ближайшей целью захватчиков является продвижение на запад к реке Жеребец.
"В целом текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские силы получают приказы продвигаться в большинстве секторов, но они не накопили достаточной наступательной боевой мощи ни в одном из направлений для достижения решающего эффекта", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что страна-агрессор РФ готовит свою оборонную промышленность к затяжной войне с Украиной, но пытается избежать более широкой мобилизации гражданской экономики и всячески скрывает масштабы потерь собственной техники.