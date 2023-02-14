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Россиянам приказали наступать на многих направлениях, но им не хватает сил - разведка Британии

Россиянам приказали наступать на многих направлениях, но им не хватает сил - разведка Британии

Российские оккупационные войска получили приказ продвигаться по большинству направлений, но они не имеют для этого достаточной боевой мощи.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что за последние три дня "вагнеровцы" добились определенных успехов в районе села Красная Гора возле Бахмута. Однако в этом направлении продолжается организованная украинская оборона.

Кроме того, россияне пытаются наступать на участке Кременная - Сватово в Луганской области. Пока это лишь локальные бои, масштабы малы для достижения значительного прорыва.

По информации разведки, существует реалистичная вероятность того, что ближайшей целью захватчиков является продвижение на запад к реке Жеребец.

"В целом текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские силы получают приказы продвигаться в большинстве секторов, но они не накопили достаточной наступательной боевой мощи ни в одном из направлений для достижения решающего эффекта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что страна-агрессор РФ готовит свою оборонную промышленность к затяжной войне с Украиной, но пытается избежать более широкой мобилизации гражданской экономики и всячески скрывает масштабы потерь собственной техники.

Автор:
Нина Комащенко