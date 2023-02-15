Оборонная промышленность РФ не может удовлетворить потребности оккупантов в оружии, - разведка Британии

Российская оборонная промышленность не способна производить необходимое для ведения войны против Украины количество оружия.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что об ослаблении российского оборонпрома говорят публичные заявления руководства РФ.

Так, 9 февраля заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев посетил Омский завод машиностроения и призвал увеличить производство танков.

Кроме того, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин во время совещания 12 февраля подверг критике вице-премьера Дениса Мантурова, который отвечает за оборонную промышленность, за то, что он клеит дурака и сделал один из самых резких публичных выпадов после вторжения в Украину. Путин снова призвал оборонную промышленность лучше поддерживать так называемую "специальную военную операцию".

"Высокопоставленные российские чиновники, вероятно, отдают себе отчет, что военно-промышленное производство государства становится критической слабостью, усиливающейся стратегическим и оперативным просчетом вторжения в Украину", - отмечают в разведке.

Там добавляют, что военное производство России не отвечает потребностям Минобороны относительно ресурсов, необходимых оккупантам в Украине, а также восстановлению запасов.

Отметим, сейчас страна-агрессор РФ готовит свою оборонную промышленность к затяжной войне с Украиной, но пытается избежать более широкой мобилизации гражданской экономики и всячески скрывает масштабы потерь собственной техники.

Ранее в разведке Британии сообщали, что роль России как надежного экспортера оружия была подорвана после ее вторжения в Украину и введения международных санкций.