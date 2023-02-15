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Оборонная промышленность РФ не может удовлетворить потребности оккупантов в оружии, - разведка Британии
Российская оборонная промышленность не способна производить необходимое для ведения войны против Украины количество оружия.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Отмечается, что об ослаблении российского оборонпрома говорят публичные заявления руководства РФ.
Так, 9 февраля заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев посетил Омский завод машиностроения и призвал увеличить производство танков.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин во время совещания 12 февраля подверг критике вице-премьера Дениса Мантурова, который отвечает за оборонную промышленность, за то, что он клеит дурака и сделал один из самых резких публичных выпадов после вторжения в Украину. Путин снова призвал оборонную промышленность лучше поддерживать так называемую "специальную военную операцию".
"Высокопоставленные российские чиновники, вероятно, отдают себе отчет, что военно-промышленное производство государства становится критической слабостью, усиливающейся стратегическим и оперативным просчетом вторжения в Украину", - отмечают в разведке.
Там добавляют, что военное производство России не отвечает потребностям Минобороны относительно ресурсов, необходимых оккупантам в Украине, а также восстановлению запасов.
Отметим, сейчас страна-агрессор РФ готовит свою оборонную промышленность к затяжной войне с Украиной, но пытается избежать более широкой мобилизации гражданской экономики и всячески скрывает масштабы потерь собственной техники.
Ранее в разведке Британии сообщали, что роль России как надежного экспортера оружия была подорвана после ее вторжения в Украину и введения международных санкций.