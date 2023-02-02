Росія втратила статус надійного експортера зброї, - розвідка Британії

Роль Росії як надійного експортера зброї була підірвана після її вторгнення в Україну та введення міжнародних санкцій.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

У відомстві зазначають, що ще до вторгнення частка Росії на міжнародному ринку озброєнь скорочувалася.

"Тепер, зіткнувшись із новими реаліями, Росія майже напевно віддасть пріоритет постачанню нових озброєнь власним збройним силам в Україні, а не постачанню партнерам на експорт", - зауважують у розвідці Британії.

Там додають, що брак компонентів, ймовірно, впливає на виробництво бронетехніки, ударних вертольотів та систем ППО.

"Крім того, здатність Росії підтримувати послуги з підтримки існуючих експортних контрактів, такі як постачання запасних частин та технічне обслуговування, ймовірно, буде серйозно підірвана принаймні протягом наступних трьох-п'яти років", - підкреслюють у розвідці Британії.

За інформацією воєнної розвідки України, космічна розвідка РФ колапсує під впливом міжнародних санкцій. Виробництво ключових елементів де-факто зупинене через гострий брак компонентів електроніки іноземного виробництва.

Також українська розвідка повідомляла, що військові та суднобудівники РФ намагаються перекласти один на одного відповідальність за доведення до критичного стану єдиного російського авіаносця.