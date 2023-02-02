Россия потеряла статус надежного экспортера оружия, - разведка Британии

Роль России как надежного экспортера оружия была подорвана после ее вторжения в Украину и введения международных санкций.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает разведка Великобритании.

В ведомстве отмечают, что еще до вторжения доля России на международном рынке вооружений сокращалась.

"Теперь, столкнувшись с новыми реалиями, Россия почти наверняка отдаст приоритет поставке новых вооружений собственным вооруженным силам в Украину, а не поставке партнерам на экспорт", - отмечают в разведке Британии.

Там добавляют, что нехватка компонентов, вероятно, оказывает влияние на производство бронетехники, ударных вертолетов и систем ПВО.

"Кроме того, способность России поддерживать услуги по поддержке существующих экспортных контрактов, такие как снабжение запасных частей и техническое обслуживание, вероятно, будет серьезно подорвана по крайней мере в течение следующих трех-пяти лет", - подчеркивают в разведке Британии.

По информации военной разведки Украины, космическая разведка РФ коллапсирует под влиянием международных санкций. Производство ключевых элементов де-факто остановлено из-за острой нехватки компонентов электроники иностранного производства.

Также украинская разведка сообщала, что военные и судостроители РФ пытаются переложить друг на друга ответственность за доведение до критического состояния единого российского авианосца.