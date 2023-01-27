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В армии РФ большие проблемы с командным составом, - разведка
Страна-агрессор РФ испытывает серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты. В передовых подразделениях оккупационных войск не хватает около 40 процентов младших командиров.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.
По словам представителя военной разведки Украины, недостаток наблюдается в частности во вражеских подразделениях, воюющих в Донецкой и Луганской областях.
"Российская Федерация будет продолжать наступательные действия, потому что она не достигла своей основной цели - полной оккупации Донецкой и Луганской областей. И именно в находящихся там подразделениях мы наблюдаем, что оккупанты имеют серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты", - отметил Черняк.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что те оккупанты, которые стоят на первой линии, не хотят воевать, идти в наступление, многие хотят себя покалечить, чтобы вернуться на территорию России и уже не воевать.
"Большинство не планирует продлевать контракт, но их никто не спрашивает", – сказал Черняк.
Именно поэтому мобилизованные россияне часто отправляются на штурмовые действия без командования и надлежащего взаимодействия между группами. Они могут иметь незначительные тактические успехи, но гибнут сотнями, и на их место присылают новое "пушечное мясо", уточнил представитель военной разведки Украины.
Также, по его словам, проблемы с руководством в российской армии есть и на более высоких уровнях.
"Мы уже видели и продолжаем наблюдать частую замену генералов и командующих разного уровня, которым так и не удалось выполнить поставленные задачи. Пожалуй, это их последний шанс исправить ситуацию и хотя бы частично достичь целей. Поэтому, по нашим оценкам, кадровые проблемы с командным составом россиян с каждым днем будут только увеличиваться", – подытожил Черняк.
Напомним, по наблюдениям военной разведки Украины, страна-террорист РФ проводит подготовку к длительной войне.
По оценкам ГУР МО, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором РФ, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.