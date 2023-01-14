Росія готується до довготривалої війни, - розвідка

За спостереженнями воєнної розвідки України, країна-терорист РФ проводить підготовку до довготривалої війни.

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Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Там зазначають, що проведені лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу свідчать про підготовку переведення Росії на воєнний стан.

"Вони спрямовані на посилення потенціалу збройних сил РФ та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами", - зазначають в розвідці.

Там наголошують, що намагання країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавнє призначення начальника генерального штабу збройних сил РФ Валерія Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни.

За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор РФ, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні та заявив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а досягненням її стане отримання нової території.

Наразі Путін стурбований відсутністю підтримки його війни в Україні серед еліт і створює інформаційні умови для націоналізації їхнього майна.