Путин переоценил возможности армии РФ, - ISW

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин приказал своим оккупационным войскам захватить Донецкую и Луганскую области до марта 2023 года, но снова переоценил возможности российской армии.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

"Путин снова переоценил собственные возможности российской армии. ISW не выявило никаких доказательств того, что российские силы восстановили достаточную боевую мощь, чтобы победить украинские силы на востоке Украины и захватить более 11300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области (свыше 42% общей территории области), как якобы приказал Путин", – отмечают аналитики.

Они считают, что большое российское наступление, вероятно, преждевременно завершится во время апрельского весеннего сезона дождей (если не раньше), прежде чем будут достигнуты значительные операционные эффекты.

"Кульминация российских сил может создать благоприятные условия для того, чтобы украинские силы использовали их в собственном контрнаступлении в конце весны или летом 2023 после поставок западных танков", - подчеркивают аналитики.

Также ISW не может оценить, удалось ли благодаря скрытой мобилизации в РФ в последние месяцы привлечь в армию дополнительных 200 тысяч человек.

"Мобилизация 300 тысяч российских граждан вызвала далеко идущие внутренние социальные последствия и проблемы с обеспечением, а дальнейшая скрытая мобилизация еще 200 тысяч личного состава, вероятно, приведет к таким же проблемам", - подчеркнули аналитики.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин попытается осуществить новую попытку решительного наступления, вероятнее всего, в Луганской области или в районе Угледара к западу от Донецка.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что российские оккупационные войска могут начать масштабное наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.