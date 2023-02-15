Главной оперативной задачей россиян является полная оккупация Донбасса - ГУР МО

Нынешнюю активизацию российских оккупационных войск не следует сравнивать с полномасштабным вторжением, которое произошло в феврале 2022 года. Сейчас главная задача захватчиков – полностью оккупировать Донбасс.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии "24 каналу".

"Мы видим, что они не могут выполнить поставленные задачи, однако это не означает, что дальнейших попыток не будет. У врага есть резерв, есть накопленная живая сила, правда, вместе с тем есть проблема с техникой и БК", - отметил он.

По его словам, россияне осознают неизбежность продолжения контрнаступления ВСУ и операции по освобождению украинских территорий. Украинские вооруженные силы готовятся, и этот план будет воплощен в жизнь.

"Поэтому враг спешит и сейчас продолжает делать мощные атаки и по Угледару, и по Бахмуту, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом", - добавил Юсов.

Напомним, разведка Британии сообщала, что российские оккупационные войска получили приказ продвигаться по большинству направлений, но они не имеют для этого достаточной боевой мощи.