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Головним оперативним завданням росіян наразі є повна окупація Донбасу - ГУР МО
Нинішню активізацію російських окупаційних військ не слід порівнювати з повномасштабним вторгненням, яке відбулося у лютому 2022 року. Наразі головне завдання загарбників - повністю окупувати Донбас.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "24 каналу".
"Ми бачимо, що вони не можуть виконати поставлені завдання, однак це не означає, що подальших спроб не буде. У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, разом з тим є проблема з технікою та БК", - зазначив він.
За його словами, росіяни розуміють, що продовження контрнаступу ЗСУ і операції зі звільнення українських територій неминучі. Українські збройні сили готуються, і цей план буде втілено в життя.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Тому ворог поспішає і зараз продовжує робити міцні атаки і по Вугледару, і по Бахмуту, розуміючи, що наступ українських сил неминучий, намагаючись його збити певним чином", - додав Юсов.
Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що російські окупаційні війська отримали наказ просуватися на більшості напрямків, але вони не мають для цього достатньої бойової потужності.