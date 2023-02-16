Секретар РНБО повідомив, чому окупанти так прагнуть взяти під контроль Бахмут

Російські війська намагатимуться взяти під контроль Бахмут до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, оскільки країна-агресор живе "річницями і датами".

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Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю ВВС.

"Це місто обіцяли подарувати Путіну ще на його день народження 7 жовтня. Цього не сталось, щось інше відбулось у Криму, бахнуло. Ця країна живе річницями і датами, Росія - це ж країна некрофіл, для них людина при житті нічого не варта. А коли померла, то має бути шана", - зазначив він у відповідь на питання, чому Росія намагається взяти Бахмут до 24 лютого.

Данілов також підтвердив, що зараз розпочалася активізація бойових дій на Донбасі.

"Активізація дій йде, йде певний проміжок часу, вони пробують намацати слабкі місця в нашій обороні, вони зараз сконцентрували на території Донецької області, де Бахмут, величезну кількість військових, зброї, але я впевнений, що ми маємо давати їм відсіч, як би нам важко не було", - заявив він.

Секретар РНБО додав, що у Росії зараз створюється низка приватних армій, і це шлях до нищення Росії.

"Путін знищив і нищить Росію. Вони цього ще не усвідомлюють, але Путін нищить РФ, він хотів побудувати нову імперію, а знищить її", - вважає Данілов.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із фронтового Бахмута Донецької області не буде.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на сході України російські війська не полишають спроб наступати, але українські захисники не дають окупантам досягнути поставлених цілей та завдають дуже серйозних втрат. Загалом, ефективна робота ЗСУ на фронті призвела до того, що російські військові втрачають довіру до командування, яке в свою чергу вимушене відправляти на війну фактично непідготовлених бійців.