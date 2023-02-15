- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Маємо зробити весну такою, щоб справді відчувався рух України до перемоги - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вказує, що Україна готується навесні довести, що саме вона має ініціативу у поточній війні з Росією і рухається до перемоги у ній. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, знятому на білому фоні (зазвичай вони записуються в його робочому кабінеті).
"Ми маємо зробити весну такою, щоб справді відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших сил оборони, постачання зброї для нашої держави й нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І я впевнений, що ми це зробимо", - підкреслив він.
За словами президента, ворог уже зараз втрачає стільки своїх людей та стільки своїх сил, що по всій Росії "скоро буде складно знайти, наприклад, морпіха".
"І наше завдання – зробити так, щоб усе менше знаходилося там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня", - вказав Зеленський.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він повідомив, що середа була днем, який можна назвати підготовчим, зокрема це стосувалося підготовки до міжнародних заходів, які відбудуться 16-17 лютого. Президент підкреслив, що у ці дні позиція України, як і завжди, має бути почутою, і вона готується такою, "щоб гарантовано прозвучала".
"Провів сьогодні економічну нараду – також щодо підготовки до весни. Багато питань. Всі стосуються економічного відновлення України, створення економічних можливостей для наших людей і галузей. Уряд готує нові вагомі кроки в дерегуляції української економіки. Бізнес отримає спрощення у десятках напрямів – це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій", - зазначив він.
За словами Зеленського, залишається дуже гострим питання гуманітарного розмінування землі. Президент звернув увагу, напередодні Кабінет міністрів утворив міжвідомчу робочу групу, яка має забезпечити активізацію очищення ґрунтів від мін і снарядів, що не розірвалися.
"Готуються кроки й у напрямі створення та підготовки робочих місць. Кожне робоче місце зараз у нашій країні – це допомога нашій стійкості. І це шлях для повернення наших людей в Україну. Відповідні деталі будуть представлені на урядовому рівні", - анонсував глава держави.
Зеленський також повідомив, що "дуже детально" обговорив у середу з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном подальшу оборонну допомогу цієї країни.
"Наші захисники й захисниці дуже очікують на шведські Archer – одну з найсильніших артилерійських систем. І "Арчери" точно допоможуть нашим воїнам", - висловив впевненість президент.
"Саме Швеція зараз головує у Євросоюзі, і в нас є й необхідне лідерство, і необхідна воля для того, щоб уже цього року мати переговори щодо членства. Україна в цьому відчуває підтримку партнерів, і я дякую за це", - додав він.
Крім того, Зеленський прокоментував телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Аліємим, якому подякував за бажання миру для України, за її гуманітарну підтримку та за "мудрий погляд на захист міжнародного права". За словами українського лідера, сторони домовилися "співпрацювати в глобальних інституціях".