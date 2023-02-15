Мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось движение Украины к победе - Зеленский

Президент Владимир Зеленский указывает, что Украина готовится весной доказать, что именно она имеет инициативу в текущей войне с Россией и движется к победе в ней. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, снятом на белом фоне (обычно они записываются в его рабочем кабинете).

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"Мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе. Это касается подготовки наших сил обороны, поставки оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне. Любые попытки России перехватить инициативу мы должны сломать. И я уверен, что мы это сделаем", – подчеркнул он.

По словам президента, враг уже сейчас теряет столько своих людей и столько своих сил, что по всей России "скоро будет сложно найти, например, морпеха".

"И наша задача – сделать так, чтобы все меньше находилось там и желания удерживать в оккупации украинские территории. Освобождение нашей земли – это цель, над реализацией которой работаем каждый день", - указал Зеленский.

Он сообщил, что среда была днем, который можно назвать подготовительным, в частности, это касалось подготовки к международным мероприятиям, которые состоятся 16-17 февраля. Президент подчеркнул, что в эти дни позиция Украины, как всегда, должна быть услышана, и она готовится такой, "чтобы гарантированно прозвучала".

"Провел сегодня экономическое совещание – также относительно подготовки к весне. Много вопросов. Все касаются экономического восстановления Украины, создания экономических возможностей для наших людей и отраслей. Правительство готовит новые весомые шаги в дерегуляции украинской экономики. Бизнес получит упрощение по десяткам направлений – это касается отмены разных бюрократических разрешений и лицензий", - отметил он.

По словам Зеленского, остается очень острым вопрос гуманитарного разминирования земли. Президент обратил внимание, накануне Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу, которая должна обеспечить активизацию очистки земель от неразорвавшихся мин и снарядов.

"Готовятся шаги и в направлении создания и подготовки рабочих мест. Каждое рабочее место сейчас в нашей стране – это помощь нашей устойчивости. И это путь для возвращения наших людей в Украину. Соответствующие детали будут представлены на правительственном уровне", – анонсировал глава государства.

Зеленский также сообщил, что "очень подробно" обсудил в среду с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном дальнейшую оборонную помощь этой страны.

"Наши защитники и защитницы очень ждут шведские Archer - одну из сильнейших артиллерийских систем. И "Арчеры" точно помогут нашим воинам", - выразил уверенность президент.

"Именно Швеция сейчас председательствует в Евросоюзе, и у нас есть и необходимое лидерство, и необходимая воля для того, чтобы уже в этом году иметь переговоры по членству. Украина в этом чувствует поддержку партнеров, и я благодарю за это", - добавил он.

Кроме того, Зеленский прокомментировал телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиемим, которого поблагодарил за желание мира для Украины, за ее гуманитарную поддержку и за "мудрый взгляд на защиту международного права". По словам украинского лидера, стороны договорились "сотрудничать в глобальных институтах".