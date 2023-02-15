Зеленский и Байден запланировали новую встречу: СМИ узнали, где она состоится

Президент США Джозеф Байден вскоре посетит Польшу. Вероятно, там он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщило польское издание Gazeta Prawna со ссылкой на собственные источники.

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По предварительной информации, встреча состоится в Варшаве или Жешуве в конце февраля. Зеленский должен прибыть в Польшу с официальным визитом, в то же время, что и Байден.

"Мы завершаем подготовку к этому", – сообщил журналистам представитель украинских властей.

Детали визита Зеленского в Польшу не раскрывают, но уточняют, что украинский лидер может представить "формулу мира", которую уже представили на саммите G20.

В предыдущий раз Зеленский посещал Польшу, возвращаясь из поездки в несколько стран ЕС и Великобританию. Он также заезжал к польскому президенту Анджею Дуде на обратном пути из США в декабре.