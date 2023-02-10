- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Президент США Джо Байден посетит Польшу: названа дата
Президент США Джо Байден 20-22 февраля посетит Польшу и встретится с польским президентом Анджеем Дудой. Планируется, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество и поддержку Украины.
Об этом сообщила представитель Белого дома Карин-Жан Пьер, пишет "Европейская правда".
"Помимо того, президент Байден выступит с речью по случаю годовщины жестокого и неспровоцированного вторжения России в Украину, рассказывая о том, как США сплотили мир для поддержки украинского народа в защите свободы и демократии", - отметила она.
Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве, где они проведут переговоры по дальнейшей поддержке Украины в борьбе со страной-агрессором РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту информацию, заявлял, что пока не получал приглашение на встречу с президентом США Джо Байденом в Польше.