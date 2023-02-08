Путинское вторжение в Украину стало испытанием для всего мира, - Байден

Президент США Джо Байден 8 февраля выступил в Конгрессе перед представителями обеих палат с традиционной ежегодной речью "О состоянии государства" (State of the Union). Часть своего обращения глава Белого дома уделил российско-украинской войне.

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Байден назвал войну России против Украины самым большим тестом для мира, во время которого Америке стоило ответить на важные для себя вопросы.

"Убийственное нападение, напоминающее о смертях и разрушениях, которые Европа переживала во Вторую мировую войну. Путинское вторжение стало испытанием для нашей эры. Испытанием для всего мира", — заявил Байден.

Он отметил, что американцам нужно было дать ответ, будут ли они стоять на защите демократии, чтобы сохранить мир и помешать агрессии, которая угрожала процветанию.

"Будем ли мы отстаивать наиболее основные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет, или мы будем отстаивать право людей жить свободными от тирании? Будем ли мы отстаивать защиту демократии? Через один год мы знаем ответ: да, мы будем!" – сказал президент США.

Он напомнил, что Соединенные Штаты сделали то, что должны были – возглавили противостояние, были впереди, объединили НАТО и построили глобальную коалицию.

"Мы выстояли против агрессии Путина. Мы стоим с народом Украины", - подчеркнул американский президент.

Глава Белого дома пообещал, что США продолжат поддерживать Украину, пока это будет нужно.

"Мы объединили НАТО и собрали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии Путина. Мы стали рядом с украинским народом. И сегодня с нами снова посол Украины в Соединенных Штатах. Она представляет не просто свою нацию, а мужество своего народа. Америка едина в поддержке Украины. Мы будем стоять с вами столько, сколько будет нужно", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что развязанная Россией война против Украины стала одной из причин глобальной инфляцией.

"Инфляция стала глобальной проблемой, потому что пандемия напрямую нарушила наши цепи поставок, а несправедливая и жестокая война Путина в Украине привела к перебоям в поставках энергии и продовольствия, заблокировала вывоз зерна из Украины", - подчеркнул Байден.

Отметим, 3 февраля США объявили о новом пакете помощи для Украины на общую сумму $2,175 млрд. В новый пакет включили ракеты большой дальности для установок HIMARS и средства ПВО, в том числе ЗРК Hawk.