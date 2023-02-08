Путінське вторгнення в Україну стало випробуванням для всього світу, - Байден

Президент США Джо Байден 8 лютого виступив у Конгресі перед представниками обох палат із традиційною щорічною промовою "Про стан держави" (State of the Union). Частину свого звернення очільник Білого дому приділив російсько-українській війні.

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Байден назвав війну Росії проти України найбільшим тестом для світу, під час якого Америці варто було відповісти на важливі для себе питання.

"Убивчий напад, що нагадує про смерті та руйнування, які Європа переживала у Другу світову війну. Путінське вторгнення стало випробуванням для нашої ери. Випробуванням для всього світу", — заявив Байден.

Він зазначив, що американцям потрібно було дати відповідь, чи стоятимуть вони на захисті демократії, аби зберегти мир і завадити агресії, яка загрожувала процвітанню.

"Чи ми будемо відстоювати найбільш основні принципи? Чи ми будемо відстоювати суверенітет, чи ми будемо відстоювати право людей жити вільними від тиранії? Чи ми будемо відстоювати захист демократії? Через один рік ми знаємо відповідь: так, ми будемо!" — сказав президент США.

Він нагадав, що Сполучені Штати зробили те, що мали – очолили протистояння, були попереду, об’єднали НАТО і збудували глобальну коаліцію.

"Ми вистояли проти агресії Путіна. Ми стоїмо з народом України", — наголосив американський президент.

Очільник Білого дому пообіцяв, що США продовжить підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно.

"Ми об'єднали НАТО і зібрали глобальну коаліцію. Ми виступили проти агресії Путіна. Ми стали поряд з українським народом. І сьогодні з нами знову посол України у Сполучених Штатах. Вона представляє не просто свою націю, а мужність свого народу. Америка єдина в підтримці України. Ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно", – сказав Байден.

Він наголосив, що розв'язана Росією війна проти України стала одною з причин глобальної інфляцією.

"Інфляція стала глобальною проблемою, тому що пандемія безпосередньо порушила наші ланцюги поставок, а несправедлива та жорстока війна Путіна в Україні призвела до перебоїв у постачанні енергії та продовольства, заблокувала вивезення зерна з України", - підкреслив Байден.

Зазначимо, 3 лютого США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України на загальну суму $2,175 млрд. До нового пакету включили ракети великої дальності для установок HIMARS та засоби ППО, у тому числі ЗРК Hawk.