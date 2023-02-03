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США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $2,2 млрд: що в нього входить
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги для України на загальну суму $2,175 млрд.
Про це 3 лютого повідомив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу.
Новий пакет складається з двох частин: $425 млн Україні надається в рамках президентських повноважень і ще $1,75 млрд – в рамках Ініціативи США з безпекової допомоги Україні (USAI).
За словами Райдера, до нового пакету включили ракети великої дальності для установок HIMARS та засоби ППО, у тому числі ЗРК Hawk.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Журналіст видання "Голосу Америки" Остап Яриш з посиланням на Пентагон опублікував повний список озброєння, яке має отримати Україна:
- два комплекси ППО HAWK;
- зенітні установки та боєприпаси;
- обладнання для формування інфраструктури для західних радарів, ракет і ППО;
- обладнання для підтримки української ППО;
- засоби для боротьби з дронами;
- чотири радари;
- 20 радарів для захисту від мінометного обстрілу, деталі для інших радарів;
- безпілотники Puma;
- високоточні ракети;
- додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- додаткові партії 155-мм артилерійських снарядів;
- 120-мм мінометні снаряди;
- 190 кулеметів для боротьби з дронами;
- 181 бронемашина з протимінним захистом (MRAP);
- 250 систем Javelin;
- протитанкові ракети;
- протипіхотні міни Claymore;
- зимове спорядження;
- медикаменти;
- обладнання для захищених комунікацій тощо.
Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, коментуючи новий пакет, сказав: "Нова допомога Україні спрямована на перемогу в битві, яку вони ведуть нині, і яка очікується у наступні тижні".
Раніше агентство Reuters анонсувало новий пакет військової допомоги Україні і тоді повідомлялося, що він вперше включатиме ракети більшої дальності, а також інші боєприпаси та зброю.
Нагадаємо, попереднього разу США оголошували про новий пакет військової допомоги для України, вартість якого складає $2,5 млрд, 20 січня. Він включає бронемашини, БМП, системи ППО, боєприпаси, керовані реактивні снаряди для пускових установок HIMARS, тисячі зенітних і протитанкових ракет і понад 100 мільйонів патронів для стрілецької зброї.