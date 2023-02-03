США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $2,2 млрд: що в нього входить

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги для України на загальну суму $2,175 млрд.

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Про це 3 лютого повідомив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу.

Новий пакет складається з двох частин: $425 млн Україні надається в рамках президентських повноважень і ще $1,75 млрд – в рамках Ініціативи США з безпекової допомоги Україні (USAI).

За словами Райдера, до нового пакету включили ракети великої дальності для установок HIMARS та засоби ППО, у тому числі ЗРК Hawk.

Журналіст видання "Голосу Америки" Остап Яриш з посиланням на Пентагон опублікував повний список озброєння, яке має отримати Україна:

два комплекси ППО HAWK;

зенітні установки та боєприпаси;

обладнання для формування інфраструктури для західних радарів, ракет і ППО;

обладнання для підтримки української ППО;

засоби для боротьби з дронами;

чотири радари;

20 радарів для захисту від мінометного обстрілу, деталі для інших радарів;

безпілотники Puma;

високоточні ракети;

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

додаткові партії 155-мм артилерійських снарядів;

120-мм мінометні снаряди;

190 кулеметів для боротьби з дронами;

181 бронемашина з протимінним захистом (MRAP);

250 систем Javelin;

протитанкові ракети;

протипіхотні міни Claymore;

зимове спорядження;

медикаменти;

обладнання для захищених комунікацій тощо.

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, коментуючи новий пакет, сказав: "Нова допомога Україні спрямована на перемогу в битві, яку вони ведуть нині, і яка очікується у наступні тижні".

Раніше агентство Reuters анонсувало новий пакет військової допомоги Україні і тоді повідомлялося, що він вперше включатиме ракети більшої дальності, а також інші боєприпаси та зброю.

Нагадаємо, попереднього разу США оголошували про новий пакет військової допомоги для України, вартість якого складає $2,5 млрд, 20 січня. Він включає бронемашини, БМП, системи ППО, боєприпаси, керовані реактивні снаряди для пускових установок HIMARS, тисячі зенітних і протитанкових ракет і понад 100 мільйонів патронів для стрілецької зброї.