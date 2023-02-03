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США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $2,2 млрд: що в нього входить

США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $2,2 млрд: що в нього входить

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги для України на загальну суму $2,175 млрд.

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Про це 3 лютого повідомив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу.

Новий пакет складається з двох частин: $425 млн Україні надається в рамках президентських повноважень і ще $1,75 млрд – в рамках Ініціативи США з безпекової допомоги Україні (USAI).

За словами Райдера, до нового пакету включили ракети великої дальності для установок HIMARS та засоби ППО, у тому числі ЗРК Hawk.

Журналіст видання "Голосу Америки" Остап Яриш з посиланням на Пентагон опублікував повний список озброєння, яке має отримати Україна:

  • два комплекси ППО HAWK;
  • зенітні установки та боєприпаси;
  • обладнання для формування інфраструктури для західних радарів, ракет і ППО;
  • обладнання для підтримки української ППО;
  • засоби для боротьби з дронами;
  • чотири радари;
  • 20 радарів для захисту від мінометного обстрілу, деталі для інших радарів;
  • безпілотники Puma;
  • високоточні ракети;
  • додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • додаткові партії 155-мм артилерійських снарядів; 
  • 120-мм мінометні снаряди;
  • 190 кулеметів для боротьби з дронами;
  • 181 бронемашина з протимінним захистом (MRAP);
  • 250 систем Javelin;
  • протитанкові ракети;
  • протипіхотні міни Claymore; 
  • зимове спорядження;
  • медикаменти;
  • обладнання для захищених комунікацій тощо.

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, коментуючи новий пакет, сказав: "Нова допомога Україні спрямована на перемогу в битві, яку вони ведуть нині, і яка очікується у наступні тижні".

Раніше агентство Reuters анонсувало новий пакет військової допомоги Україні і тоді повідомлялося, що він вперше включатиме ракети більшої дальності, а також інші боєприпаси та зброю.

Нагадаємо, попереднього разу США оголошували про новий пакет військової допомоги для України, вартість якого складає $2,5 млрд, 20 січня. Він включає бронемашини, БМП, системи ППО, боєприпаси, керовані реактивні снаряди для пускових установок HIMARS, тисячі зенітних і протитанкових ракет і понад 100 мільйонів патронів для стрілецької зброї.

Автор:
Віта Молодан