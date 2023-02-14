Зеленский о результатах очередного "Рамштайна": Часть договоренностей оставим за закрытыми дверями

Президент Владимир Зеленский отмечает, что по результатам заседания 14 февраля Контактной группы по обороне Украины в составе 54 стран удалось достичь договоренностей об увеличении поставок Украине вооружений, однако часть договоренностей следует сохранить в секрете. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Подтверждено партнерами больше ПВО. Подтверждено больше танков. Подтверждено больше артиллерии и снарядов. Подтверждено больше обучения наших военных Конечно, далеко не все о "Рамштайне" можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий следует оставить за закрытыми дверями заседания Контактной группы", - отметил глава государства.

При этом президент выразил уверенность, что "базовые тенденции остаются неизменными" и Украина и партнеры вместе делают все, "чтобы государство-террорист проиграло и чтобы это произошло быстрее".

"Мы видим сейчас, что Кремль пытается выжать из России весь возможный потенциал агрессии. Они спешат. Потому что знают, что мир все равно сильнее, но требует времени, чтобы сплотить свою силу. Поэтому скорость – это очень важно. Скорость во всем. В принятии решений. В реализации решений. В снабжении. В учебе. Скорость спасает жизнь людей, скорость возвращает безопасность", - подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил всех партнеров Украины, которые осознают, что скорость в этих вопросах важна. Кроме того, он отметил, что встретился во вторник с находившейся с визитом в Украине министром иностранных дел Канады Мелани Жоли и также обсуждал вопросы оборонной поддержки Украины.

"Тематика нашего разговора была тоже, можно сказать, "рамштайновая". Прежде всего – оборонная поддержка, новое оружие для Украины, новые санкции против России. Поблагодарил Канаду за уже оказанную поддержку. И мы достаточно подробно с госпожой министром обсудили, что сейчас нужно, чтобы продолжить вытеснять оккупанта с украинской земли", - заявил президент.

Относительно ситуации на передовой Зеленский вновь подчеркнул, что она, особенно в Донецкой и Луганской областях, остается крайне тяжелой и это "буквально бои за каждый метр украинской земли".

"Мы должны понимать значение этих боев. Каждый метр, выигранный там, – это защита всего нашего государства. Каждый день, который наши герои выстояли в Бахмуте, в Угледаре, в Марьинке и других городах и общинах Донбасса, – это сокращение российской агрессии на недели. Там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала", - пояснил он.

По словам главы государства, все, что враг потеряет на Донбассе, он уже не сможет восстановить, и речь идет именно о том потенциале российской агрессии, от которого руководство РФ ожидало уничтожение всей Украины.