Зеленський про результати чергового "Рамштайну": Частину домовленостей залишимо за зачиненими дверима

Президент Володимир Зеленський зазначає, що за результатами засідання 14 лютого Контактної групи з питань оборони України у складі 54 країн вдалося досягнути домовленостей про збільшення постачання Україні озброєнь, однак частину домовленостей варто зберегти в секреті. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Підтверджено партнерами більше ППО. Підтверджено більше танків. Підтверджено більше артилерії та снарядів. Підтверджено більше навчання наших військових Звичайно, далеко не все про "Рамштайн" можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима засідання Контактної групи", - зазначив глава держави.

При цьому президент висловив впевненість, що "базові тенденції залишаються незмінними" і Україна й партнери разом роблять усе, "щоб держава-терорист програла і щоб це сталося швидше".

"Ми бачимо зараз, що Кремль намагається вичавити з Росії весь можливий потенціал агресії. Вони поспішають. Бо знають, що світ все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу. Тому швидкість – це дуже важливо. Швидкість в усьому. В ухваленні рішень. В реалізації рішень. У постачанні. У навчанні. Швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку", - підкреслив він.

Зеленський подякував всім партнерам України, які усвідомлюють, що швидкість в цих питаннях є важливою. Крім того, він зазначив, що зустрівся у вівторок з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка перебувала з візитом в Україні, і теж обговорював питання оборонної підтримки України.

"Тематика нашої розмови була теж, можна сказати, "рамштайнова". Передусім – оборонна підтримка, нова зброя для України, нові санкції проти Росії. Подякував Канаді за вже надану підтримку. І ми доволі детально з пані міністром обговорили, що зараз потрібно, щоб продовжити витісняти окупанта з української землі", - заявив президент.

Стосовно ж ситуації на передовій Зеленський знову підкреслив, що вона, особливо на Донеччині та Луганщині, залишається вкрай тяжкою і це "буквально бої за кожен метр української землі".

"Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен метр, виграний там, – це захист усієї нашої держави. Кожен день, який наші герої вистояли в Бахмуті, у Вугледарі, у Мар’їнці та інших містах і громадах Донбасу, – це скорочення російської агресії на тижні. Саме там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу", - пояснив він.

За словами глави держави, усе, що ворог втратить на Донбасі, він уже не зможе відновити, і йдеться саме про той потенціал російської агресії, від якого керівництво РФ очікувало знищення всієї України.