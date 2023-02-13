Маємо порозуміння з Британією щодо надання бойової авіації та далекобійної зброї - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначає, що в переговорах з Великою Британією щодо надання Україні бойових літаків є повне порозуміння в позиціях, і робота в цьому напрямку вже почалася. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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За словами глави держави, зараз дипломатична активність України є дуже високою і "майже щодня є нові домовленості", хоча головне в цьому – аби кожна домовленість якнайшвидше переростала в конкретні постачання для оборони України та підписання конкретних документів.

"Ми досягли важливого розуміння з Британією щодо далекобійної зброї та необхідності пришвидшити постачання танків. Маємо хорошу домовленість щодо артилерії та боєприпасів. Маємо повне розуміння позицій одне одного в питанні сучасної бойової авіації. І я дякую всім нашим британським друзям, дякую пану прем'єр-міністру Сунаку за розпочату роботу, зокрема в авіаційному напрямку", - вказав він.

Зеленський також назвав "сильною зустріччю" свої переговори в Парижі з французьким президентом Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Ми говорили втрьох дуже відверто, і це дало змогу знайти спільне розуміння щодо перспектив у цій війні. Думаю, це значно полегшить розв'язання оборонних питань. Ми маємо спільне бачення шляху до перемоги. І окремо я хочу подякувати пану президенту й пану канцлеру за консолідовану підтримку нашої євроінтеграції", - додав він.

Крім того, український лідер прокоментував свої переговори з керівництвом Польщі в рамках та після свого візиту до Брюсселя минулого тижня, підкресливши повне порозуміння і з цією країною.

"Особливо відзначу ще переговори з Польщею: з президентом Дудою – коли я вже повертався в Україну, і була ще окрема розмова з прем'єр-міністром Моравецьким у Брюсселі. Ми обговорювали танки й іншу зброю для захисту на землі; літаки й інші засоби для захисту в небі. Обговорили ситуацію в регіоні загалом, перспективи цього року... Як і завжди, маємо повне взаєморозуміння з польськими братами", - зазначив президент.

Також Зеленський заявив, що Україна має чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів "нашої мети підготуватися та вже цього року розпочати" переговори щодо членства України в Європейському союзі.

"Цими тижнями наш дипломатичний марафон триває. Завтра – черговий "Рамштайн". Готуємось. І працюємо, щоб усі наші переговори відобразилися в оборонних рішеннях партнерів як на "Рамштайні", так і за час до 24 лютого. Заплановані й нові двосторонні переговори та зустрічі. Готуємось. І робимо саме таку інтенсивність дипломатичної роботи новою мінімальною нормою для України", - додав глава держави.

Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський відвідав з офіційним візитом Велику Британію, де виступив перед депутатами парламенту та закликав надати Україні винищувачі. Британський прем'єр Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу визначити, які літаки країна потенційно може надати Україні. За його словами, обговорюватися в цьому питанні можуть "усі варіанти".