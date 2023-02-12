В Україні можуть почати виробляти британське озброєння, - ЗМІ

Британське озброєння та військові транспортні засоби можуть вироблятися в Україні відповідно до планів, які означатимуть поглиблення зв’язків країни з НАТО.

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Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що високопоставлені чиновники оборонної промисловості Великобританії обговорюють плани зі своїми колегами в Києві щодо виготовлення озброєння та військової техніки в Україні.

The Telegraph пише, що британські керівники відвідали Україну з метою створення спільних підприємств, які б виробляли озброєння і техніку за ліцензією.

Цей крок дасть Україні змогу зберегти десятки тисяч робочих місць, а також перейти на виробництво озброєнь за стандартами НАТО.

Одне з джерел видання, яке працює в компанії-підряднику Міноборони Британії, заявило, що мета діалогу — домогтися того, щоб Велика Британія стала першою країною серед європейських партнерів України, яка підпише з нею відповідні контракти.

За його словами, переговори з Києвом зараз ведуть багато європейських підприємств оборонно-промислового комплексу, тому британські компанії прагнуть випередити французьких і німецьких конкурентів, щоб поставити Велику Британію "на перше місце в черзі".

Як пише видання, будь-яке спільне підприємство потребуватиме схвалення прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

"Промислове співробітництво сприяє тісноті в міжнародних відносинах. Спочатку це може бути виставлено як комерційне, але для цього знадобиться принаймні мовчазне політичне схвалення", - зазначає науковий співробітник дослідницького центру Royal United Services Institute і колишній офіцер британської армії НАТО Ед Арнольд.

Він додав, що угода щодо військового обладнання "вкаже на майбутнє довгострокове співробітництво, поглиблення зв’язків між Великобританією та Україною до рівня, якого вони ще не досягли". За його словами, така угода наблизить Україну до НАТО та європейських структур безпеки, яка подала заявку на вступ до альянсу.

У Міноборони Великої Британії та канцелярії прем'єр-міністра країни Ріші Сунака відмовилися коментувати виданню цю інформацію, пославшись на те, що йдеться про питання взаємодії зайнятих в оборонній галузі компаній із двох країн.

Зазначимо, за підсумками поїздки президента Володимира Зеленського до Великобританії, Україна має отримати сильний, за оцінкою голови держави, пакет військової допомоги.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії прийняв рішення розширити програму підготовки українських військових, включивши навчання морської піхоти та пілотів винищувачів.