В Украине могут начать производить британское вооружение, - СМИ

Британское вооружение и военный транспорт могут производить в Украине. Соответствующие переговоры продолжаются между высокопоставленными чиновниками оборонной отрасли Великобритании и Украины.

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Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что высокопоставленные чиновники оборонной промышленности Великобритании обсуждают планы со своими коллегами по изготовлению вооружения и военной техники в Киеве.

The Telegraph пишет, что британские руководители посетили Украину с целью создания совместных предприятий, производящих вооружение и технику по лицензии.

Этот шаг позволит Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест, а также перейти на производство вооружений по стандартам НАТО.

Один из источников издания, работающий в компании-подрядчике Минобороны Британии, заявил, что цель диалога – добиться того, чтобы Великобритания стала первой страной среди европейских партнеров Украины, которая подпишет с ней соответствующие контракты.

По его словам, переговоры с Киевом сейчас ведут многие европейские предприятия оборонно-промышленного комплекса, поэтому британские компании стремятся опередить французских и немецких конкурентов, чтобы поставить Великобританию "на первое место в очереди".

Как пишет издание, любое совместное предприятие потребует одобрения премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

"Промышленное сотрудничество способствует и международным отношениям. Сначала это может быть выставлено как коммерческое, но для этого потребуется, по крайней мере, молчаливое политическое одобрение", - отмечает научный сотрудник исследовательского центра Royal United Services Institute и бывший офицер британской армии НАТО Эд Арнольд.

Он добавил, что соглашение о военном оборудовании "укажет на будущее долгосрочное сотрудничество, углубление связей между Великобританией и Украиной до уровня, которого они еще не достигли". По его словам, такое соглашение приблизит Украину к НАТО и европейским структурам безопасности, подавшим заявку на вступление в альянс.

В Минобороны Великобритании и канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака отказались комментировать изданию эту информацию, сославшись на то, что речь идет о вопросах взаимодействия занятых в оборонной отрасли компаний из двух стран.

Отметим, по итогам поездки президента Владимира Зеленского в Великобританию Украина должна получить сильный, по оценке главы государства, пакет военной помощи.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании приняло решение расширить программу подготовки украинских военных, включив обучение морской пехоты и пилотов истребителей.