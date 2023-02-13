С Британией есть взаимопонимание по предоставлению боевой авиации и дальнобойного оружия - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что в переговорах с Великобританией о предоставлении Украине боевых самолетов есть полное понимание в позициях, и работа в этом направлении уже началась. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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По словам главы государства, сейчас дипломатическая активность Украины очень высока и "почти каждый день есть новые договоренности", хотя главное в этом – чтобы каждая договоренность как можно быстрее перерастала в конкретные поставки для обороны Украины и подписание конкретных документов.

"Мы достигли важного понимания с Британией относительно дальнобойного оружия и необходимости ускорить поставки танков. Есть хорошая договоренность по артиллерии и боеприпасам. Имеем полное понимание позиций друг друга в вопросе современной боевой авиации. И я благодарю всех наших британских друзей, спасибо министру Сунаку за начатую работу, в том числе в авиационном направлении", - указал он.

Зеленский также назвал "сильной встречей" свои переговоры в Париже с французским президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Мы говорили втроем очень откровенно, и это дало возможность найти общее понимание перспектив в этой войне. Думаю, это значительно облегчит решение оборонных вопросов. Мы имеем общее видение пути к победе. И отдельно я хочу поблагодарить господина президента и господина канцлера за консолидированную поддержку нашей евроинтеграции", – добавил он.

Кроме того, украинский лидер прокомментировал свои переговоры с руководством Польши в рамках и после своего визита в Брюссель на прошлой неделе, подчеркнув полное взаимопонимание и с этой страной.

"Особенно отмечу еще переговоры с Польшей: с президентом Дудой – когда я уже возвращался в Украину, и был еще отдельный разговор с премьер-министром Моравецким в Брюсселе. Мы обсуждали танки и другое оружие для защиты на земле; самолеты и другие средства для защиты в небе. Обсудили ситуацию в регионе в целом, перспективы в этом году... Как и всегда, имеем полное взаимопонимание с польскими братьями", - отметил президент.

Также Зеленский заявил, что у Украины есть четкая поддержка со стороны европейских институтов и европейских лидеров "нашей цели подготовиться и уже в этом году начать" переговоры по членству Украины в Европейском союзе.

"На этих неделях наш дипломатический марафон продолжается. Завтра – очередной "Рамштайн". Готовимся. И работаем, чтобы все наши переговоры отразились в оборонных решениях партнеров как на "Рамштайне", так и за время до 24 февраля. Запланированы и новые двусторонние переговоры и встречи. Готовимся. И делаем именно такую интенсивность дипломатической работы новой минимальной нормой для Украины", - добавил глава государства.

Напомним, что 8 февраля Зеленский посетил с официальным визитом Великобританию, где выступил перед депутатами парламента и призвал предоставить Украине истребители. Британский премьер Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу определить, какие самолеты страна потенциально может предоставить Украине. По его словам, обсуждаться в этом вопросе могут "все варианты".