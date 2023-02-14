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Глава Пентагону запевнив у допомозі Україні для весняного контрнаступу
Країни-партнери нададуть українським захисникам допомогу для проведення весняного контрнаступу і продовжуватимуть підтримувати Україні в її боротьбі з російською агресією.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" 14 лютого, пише "Укрінформ".
"Ця Контактна група чітко заявляє, що ми довгостроково підтримуватимемо боротьбу України за свободу та допоможемо Україні просунутися вперед під час весняного контрнаступу", - зазначив він.
Остін наголосив, що країни-учасниці Контактної групи спільно та терміново передадуть Україні обіцяну підтримку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 14 лютого у Брюсселі проходить засідання Контактної групи з питань оборони Україн. Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що головними питаннями порядку денного є, зокрема, захист українського неба та розбудова "танкової коаліції".